Advertisement

عربي-دولي

هل ستستخدم روسيا أسلحة "بيولوجية" حقاً؟

Lebanon 24
17-12-2022 | 10:30
A-
A+
Doc-P-1020860-638068824969364922.jpg
Doc-P-1020860-638068824969364922.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد دبلوماسي روسي كبير الجمعة، في مؤتمر صحافي في جنيف أن بلاده لن تستخدم أسلحة بيولوجية.
ونفى كونستانتين فورونتسوف، نائب مدير دائرة منع الانتشار والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية، إمكان أن تستخدم روسيا هذه الأسلحة، وقال لعدد من الصحافيين: "لا صحة لذلك على الإطلاق".
Advertisement
وأضاف أن روسيا "متقيّدة بشكل كامل وكلي بالتزاماتها" المتعلقة بالمعاهدات الدولية التي تحظر استخدامها.
وأكد الدبلوماسي "ليس لدينا برامج في المجال العسكري تتعلق بالأسلحة البيولوجية"، مضيفاً أن "جميع أنشطتنا في المجال البيولوجي هي بالكامل للأغراض السلمية وليس أكثر من ذلك".
جاءت تصريحات فورونتسوف على هامش مراجعة معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية التي تجري كل خمس سنوات، ومن المقرر أن تنتهي الجمعة بعد ثلاثة أسابيع من العمل.
وتحظر المعاهدة تطوير وإنتاج وتخزين هذه الفئة من أسلحة الدمار الشامل، إلاّ أن غياب آلية للتحقق تمثّل نقطة ضعف كبيرة ونقطة خلاف منذ عقدين.
كذلك، تطرق كونستانتين فورونتسوف الى الاتهامات الروسية بحق الولايات المتحدة وأوكرانيا.
ومنذ غزوها لجارتها، اتهمت روسيا واشنطن مراراً بالتورط في تطوير مزعوم لأسلحة بيولوجية في مختبرات في أوكرانيا.
وطلبت موسكو في تشرين الأول من مجلس الأمن الدولي، بدون جدوى، التحقيق في اتهاماتها التي نفتها كل من واشنطن وكييف بشدة.
وتكررت المزاعم على طاولة المحادثات في مؤتمر المراجعة في جنيف، وأكد السفير الروسي غينادي غاتيلوف للصحافيين أن موسكو لا تنوي التخلي عن الموضوع.
وقال غاتيلوف: "نعتبر ذلك تهديداً لأمننا القومي"، متهماً واشنطن بالتورط عسكرياً في إنشاء مختبرات سرية "ليس فقط في أوكرانيا، ولكن في العديد من البلدان الأخرى على طول حدود روسيا الاتحادية".
ورداً على سؤال حول الأدلة المتوافرة لدى روسيا، قال السفير إن القوات الروسية "ضبطت آلاف الوثائق" التي تحوي أدلة كثيرة بحسب قوله على وجود أنشطة عسكرية سرية في مختبرات بأوكرانيا.
وأضاف: "نحن لا نتحدث عن ذلك فقط. نحن نعرف الوقائع"، معرباً عن أسفه لعدم إجابة الولايات المتحدة وأوكرانيا على تساؤلات روسيا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2022-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:32 | 2022-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2022-12-17
16:30 | 2022-12-17
16:00 | 2022-12-17
16:00 | 2022-12-17
15:30 | 2022-12-17
15:05 | 2022-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website