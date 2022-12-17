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بعدما طالته الانتقادات في وثائقي "نتفليكس"... هل يُرحّب الملك تشارلز بهاري وميغان ماركل؟

Lebanon 24
17-12-2022 | 07:05
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ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الملك تشارلز الثالث "مد غصن الزيتون" إلى الأمير هاري وزوجته الأميركية ميغان ماركل، رغم ظهور الاثنين في فيلم وثائقي على شبكة "نتفليكس" حمل انتقادات للعائلة المالكة في بريطانيا.
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وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من أنه لم تصدر بعد الدعوة الرسمية من قبل الملك تشارلز إلى هاري وميغان للمشاركة في حفل تنصيبه الرسمي ملكا في صيف العام المقبل 2023، إلا أن مصادر الصحيفة أكدت أنه أبلغ ابنه وزوجته بأنه سيكون مرحب بهما في الحفل.

ويبدو أن ملك بريطانيا لم يغير رأيه حتى بعد أن طالته انتقادات الاثنين في وثائقي "نتفليكس".

وتعالت الأصوات في بريطانيا من أجل تجريد هاري وميغان من ألقابهما الملكية بعد بث الفيلم الوثائقي، نتيجة ما قالوا إنها انتقادات شديدة كالاها ضد العائلة المالكة.

وترى الكاتبة الملكية، سالي بيديل، إن هاري منح والده فرصة تجريده وزوجته من ألقابهما الملكية.

وأضافت أن ألقاب "ساكس (اللقب الرسمي) لهاري وميغان يمكن أن تختفي لكن السؤال هو كيف يمكن فعل ذلك على أفضل نحو".

 
(سكاي نيوز)
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