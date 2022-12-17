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عربي-دولي

ما هي أفضل الدول للمتقاعدين والمسنين؟ قائمة تكشفها

Lebanon 24
17-12-2022 | 10:00
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يهدد التضخم والارتفاع الشديد في أسعار الوقود والغذاء والمسكن الأشخاص الذين يخططون لحياتهم بعد التقاعد من العمل.

وبحسب تقرير نشرته شبكة "CNN" الأميركية، فإنّ سكان العالم يتقدمون في السن، ونتيجة لزيادة متوسط العمر المتوقع وتباطؤ معدلات الخصوبة، فإن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) تتوقع أن يزيد عدد السكان الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً من السكان عن 30% بحلول عام 2050 في اليونان وإيطاليا، واليابان، وكوريا الجنوبية، والبرتغال.
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وأخذ مؤشر ناتيكسيس العالمي للتقاعد لعام 2022 نظرة عميقة في القضايا التي تهدد التأمين التقاعدي العالمي في أعقاب جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، كانخفاض معدلات الأسواق، وارتفاع معدلات التضخم، والذي بدأ يؤثر على أموال المتقاعدين.
 
وطبق المؤشر عدة معايير على 44 دولة لتحديد الدول الأفضل تجهيزًا لدعم مواطنيها المسنين، كالوسائل المادية للعيش بشكل مريح والوصول إلى خدمات مالية عالية الجودة للمساعدة في الحفاظ على قيمة المدخرات وزيادة الدخل، والحصول على خدمات صحية جيدة، وتوافر بيئة نظيفة وآمنة. وباستخدام هذه المقاييس، يتم تحديد درجة من 0.01 إلى 1 لكل بلد، والتي يتم تحويلها بعد ذلك إلى نسبة مئوية.

أي الدول هي الأفضل تجهيزًا لدعم مواطنيها المسنين؟
 
وتصدرت النرويج القائمة باعتبارها الدولة الأكثر أمناً للتقاعد بإجمالي نقاط قدرها 81%، وجاءت في المركز الثاني دولة أوروبية أخرى، هي سويسرا، مع مجموع نقاط قدرها 80%. في المقابل، فقد تراجعت أيسلندا مركزين لتحتل المركز الثالث بنتيجة 79%، بينما احتفظت أيرلندا أيضا بنفس مركز العام الماضي كدولة رابعة.
وبقيت أستراليا ونيوزيلندا وهولندا والدنمارك في المراكز العشرة الأولى هذا العام بترتيب الخامس والسادس والثامن والتاسع على التوالي.
وكانت لوكسمبورغ في (المركز السابع) وجمهورية التشيك (المركز العاشر) من الوافدين الجدد في المراكز العشرة الأولى هذا العام، لتحل محل ألمانيا وكندا.

إليكم في الإنفوغرافيك أدناه أفضل الدول للتقاعد عالمياً لعام 2022:
 
 
 
 
 
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