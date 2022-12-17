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وفاة المرجع الديني آية الله محمد صادق روحاني

Lebanon 24
17-12-2022 | 09:58
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توفي المرجع الديني آية الله السيد محمد صادق روحاني، عن عمر يناهز 96 عاما.

وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، بأن مكتب الراحل قال في بيان مساء الجمعة: "انتقل آية الله السيد محمد صادق روحاني إلى رحمة الله والتحقت روحه بأرواح أجداده الطاهرين".
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(روسيا اليوم)
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