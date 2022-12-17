رئيسة بيرو تحث البرلمان على تمرير مشروع قانون يخصّ الانتخابات

حثّت رئيسة بيرو، دينا بولوارتي في مؤتمر صحافي، البرلمان على تمرير مشروع قانون لتقديم موعد الانتخابات العامة.



يأتي ذلك بعد خروج احتجاجات تطالب بإجراء اقتراع.



وتولت بولوارتي، نائبة رئيس بيرو، الرئاسة في وقت سابق هذا الشهر بعد أن حاول الرئيس السابق بيدرو كاستيلو حل البرلمان بشكل غير قانوني وتم اعتقاله.

Advertisement