ماكرون يُغادر إلى قطر لحضور آخر مباريات "المونديال" بين فرنسا والأرجنتين

أفادت وكالة "فرانس برس" بأنّ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون غادر اليوم إلى قطر ترافقه زوجته بريجيت والعديد من نجوم كرة القدم، بينهم المهاجم كريستوفر نكونكو، لحضور المباراة النهائية التي يخوضها المنتخب الفرنسي يوم غد الأحد في مواجهة منتخب الأرجنتين، وفق ما أعلن قصر الإليزيه.

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