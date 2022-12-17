17
o
بيروت
16
o
طرابلس
-6
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
-6
o
بشري
17
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ماكرون يُغادر إلى قطر لحضور آخر مباريات "المونديال" بين فرنسا والأرجنتين
Lebanon 24
17-12-2022
|
12:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت وكالة "فرانس برس" بأنّ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون غادر اليوم إلى قطر ترافقه زوجته بريجيت والعديد من نجوم كرة القدم، بينهم المهاجم كريستوفر نكونكو، لحضور المباراة النهائية التي يخوضها المنتخب الفرنسي يوم غد الأحد في مواجهة منتخب الأرجنتين، وفق ما أعلن قصر الإليزيه.
Advertisement
عربي-دولي
كأس العالم2022
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"بابا الله يرزقك"... صارح أولاده وتحدّى المجتمع: خضر احمد لـ"لبنان 24": بكل فخر انا مساعد منزلي
Lebanon 24
"بابا الله يرزقك"... صارح أولاده وتحدّى المجتمع: خضر احمد لـ"لبنان 24": بكل فخر انا مساعد منزلي
04:00 | 2022-12-17
17/12/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال مباراة المغرب وكرواتيا... شاهدوا ما فعله لبنانيّ مع حبيبته! (فيديو)
Lebanon 24
خلال مباراة المغرب وكرواتيا... شاهدوا ما فعله لبنانيّ مع حبيبته! (فيديو)
10:30 | 2022-12-17
17/12/2022 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"ثغرة" تكشفها حادثة "اليونيفيل" في العاقبيّة.. هؤلاء "مُشتبه بهم"!
Lebanon 24
"ثغرة" تكشفها حادثة "اليونيفيل" في العاقبيّة.. هؤلاء "مُشتبه بهم"!
05:00 | 2022-12-17
17/12/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جديدُ سعر الدولار.. ماذا سيَجري خلال أيَّام؟
Lebanon 24
جديدُ سعر الدولار.. ماذا سيَجري خلال أيَّام؟
14:00 | 2022-12-17
17/12/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريحٌ ناريّ من جوزيف أبو فاضل عن باسيل.. هكذا وصفه!
Lebanon 24
تصريحٌ ناريّ من جوزيف أبو فاضل عن باسيل.. هكذا وصفه!
04:32 | 2022-12-17
17/12/2022 04:32:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:59 | 2022-12-17
أوكرانيا... الكهرباء تعود لـ6 ملايين شخص
16:30 | 2022-12-17
البرازيل تستعد لضمّ طائرات سويدية إلى قواتها الجوية
16:00 | 2022-12-17
إيران تهدّد بحظر "واتساب"!
16:00 | 2022-12-17
أخبار "سيئة" لترامب تعكّر عودته إلى البيت الأبيض
15:30 | 2022-12-17
الجيش الصومالي يعلن مقتل 50 من مسلحي "حركة الشباب"
15:05 | 2022-12-17
"حركة النهضة": شكراً للشعب التونسي
فيديو
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت بخاتم الماس.. هل تعلن هيفا وهبي خطوبتها قريباً؟ (فيديو)
08:00 | 2022-12-10
18/12/2022 00:36:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
Lebanon 24
الدّخان الأسود يُغطي "LE Mall" ضبيّه.. فيديو يكشف ما يجري
03:15 | 2022-12-09
18/12/2022 00:36:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
01:49 | 2022-12-07
18/12/2022 00:36:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact