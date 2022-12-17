الانتخابات البرلمانية... مراكز الاقتراع بتونس تغلق أبوابها

أغلقت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها بعدما شهدت الانتخابات البرلمانية نسبة تصويت ضعيفة، واستمرت عملية التصويت 10 ساعات.



وقبل 3 ساعات من إغلاق مكاتب الاقتراع، بلغ عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 656 ألفا، أي بنسبة 7.19% من الجسم الانتخابي، ثم أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات فاروق بوعسكر أن نسبة المشاركة في التصويت بلغت إلى 8.8 % بعد إغلاق صناديق الاقتراع.

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ودعي أكثر من 9 ملايين ناخب إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في السلطة التشريعية القادمة من بين 1058 مترشحاً، فيما بدأ التصويت بالخارج منذ يوم الخميس، بنسب إقبال محدودة.