كيف علّق إردوغان على الحكم الصادر بحق رئيس بلدية إسطنبول؟

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شدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على أن المحاكم ستصحح أي أخطاء في عملية الاستئناف بعد الحكم بالسجن على رئيس بلدية إسطنبول، مشيرا إلى أنه في غضون ذلك، ليس للأتراك الحق في تجاهل الأحكام القضائية.وفي أول تعليق مباشر له على الحكم، الذي صدر الأربعاء بإدانة المعارض أكرم إمام أوغلو، أكد إردوغان أنه لا يكترث بمن سيكون مرشح المعارضة في انتخابات العام المقبل.ويعد إمام أوغلو المنافس المحتمل لإردوغان وحكم عليه بالسجن لعامين وسبعة أشهر، كما فُرض حظر سياسي عليه.وحوكم إمام أوغلو بتهمة إهانة مسؤولين حكوميين، في عام 2019، عندما انتقد قرار إلغاء نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات البلدية التي فاز بها بعد سيطرة حزب العدالة والتنمية بزعامة إردوغان للمدينة على مدى 25 عاما.لا يزال المشهد الداخلي في تركيا منشغلا و"مهتزا"، لليوم الثاني على التوالي، بالحكم الصادر بحق عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بالسجن لعامين وسبعة أشهر، وبينما تسود الكثير من التكهنات حول "السيناريوهات السياسية" المتوقعة، تتجه الأنظار إلى الحشد الذي ستقوده المعارضة، بعد دعوات وجهها المسؤول بنفسه عبر حسابه في "تويتر".وأضاف إردوغان "لم تصدر المحكمة قرارا نهائيا بعد. ستذهب القضية إلى محكمة الاستئناف ومحكمة النقض".وقال: "إذا ارتكبت المحاكم أي خطأ فسوف يتم تصحيحه".