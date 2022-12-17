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عربي-دولي

رئيس "الشورى الإيراني": جبهة المقاومة لن تسمح لأميركا باستعراض العضلات

Lebanon 24
17-12-2022 | 14:30
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أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أن الثورة الإسلامية وجبهة المقاومة لن تسمحا لأميركا باستعراض العضلات.

وأفادت وكالة إرنا، بأن تصريحات قاليباف جاءت أمام الاجتماع العام للمجلس الأعلى لرابطة شباب الثورة الإسلامية، والذي أكد خلالها أنه بعد مرور 4 عقود من الزمن على الثورة الإيرانية، امتد نطاقها مع جبهة المقاومة ليشمل شبه القارة الهندية حتى البحر المتوسط، وهو ما يحول دون محاولات أميركا لاستعراض عضلاتها في المنطقة.
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وذكر قاليباف أن "المشاكل التي تواجه الثورة الإسلامية والبلاد من جراء تحركات العدو الصهيوني وأميركا وأوروبا، هي بسبب اقتدار الجمهورية الإسلامية المتزايد، والتي أصبحت أعتى قوة تقف أمام جبهة الغرب اليوم".

وشدد رئيس مجلس الشورى الإيراني على أن بلاده القوية تستمد اقتدارها من الشعب نفسه وليس من الحكومة الإيرانية، مناديا بتعزيز دور الشعب باعتباره يشكل دعامة لجهود المسؤولين في تحقيق الانتصارات والإنجازات.

وأضاف محمد باقر قاليباف أن إيران ورغم الضغوط الاقتصادية التي يفرضها الأعداء على بلاده، استطاعت تحقيق إنجازات عظيمة، في المرحلة الراهنة، من بينها التصدير في مختلف القطاعات والتي سجلت 60 مليار دولار.
المصدر: سبوتنيك
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