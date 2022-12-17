"حركة النهضة": شكراً للشعب التونسي

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علقت حركة النهضة التونسية على حجم المشاركة في الانتخابات التشريعية في تونس، التي أعلنت عنها الهيئة العليا للانتخابات في البلاد.ووجهت الحركة رسالة للشعب التونسي بهذا الشأن عبر حسابها على "فيسبوك" قالت فيها: "شكرا للشعب التونسي العظيم... يسقط الانقلاب"، وتابعت: "الشعب لا يريد... الشعب يقاطع".جاء ذلك بعدما أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، أن نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات بلغت 8.8%.وأوضح بوعسكر أن عدد المشاركين بلغ 800 ألف ناخب من أصل نحو 9 ملايين شخص يحق لهم التصويت.وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا للانتخابات، التليلي المنصري، إن "عوامل عدة ساهمت في الإقبال المتواضع على التصويت منها حداثة نظام الاقتراع، والمشاركة الكبيرة للمستقلين، ومنع التمويل العمومي أو وجود مترشح وحيد في بعض الدوائر".وأكد المنصري، خلال حديثه، أن كلمة الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم لا تعتبر مخالفة انتخابية.