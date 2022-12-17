Advertisement

عربي-دولي

البرازيل تستعد لضمّ طائرات سويدية إلى قواتها الجوية

Lebanon 24
17-12-2022 | 16:30
A-
A+
Doc-P-1020960-638069146905756299.JPG
Doc-P-1020960-638069146905756299.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تستعد البرازيل لضم طائرات حربية سويدية إلى قواتها الجوية رسميا في 19 كانون الأول الجاري.
ومن المقرر أن تحمل الطائرات وهي من طراز "غربين" اسماً محليا هو "إف – 39"، حسبما ذكرت مجلة "ديفينس نيوز" الأميركية، التي أوضحت أن البرازيل تسلمت أول 5 طائرات من هذا النوع خلال الفترة من كانون الأول 2021 إلى نيسان 2022.
Advertisement
وتصنف القوات الجوية البرازيلية في المرتبة رقم 16 عالمياً وتضم 679 طائرة حربية بينها 42 مقاتلة و77 طائرة هجومية و125 طائرة نقل عسكري و210 طائرات تدريب.
كما تضم 41 طائرة مهام خاصة وطائرتي تزود بالوقود في الجو و179 مروحية بينها 12 مروحية هجومية.
المصدر: سبوتنيك
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2022-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:32 | 2022-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2022-12-17
16:00 | 2022-12-17
16:00 | 2022-12-17
15:30 | 2022-12-17
15:05 | 2022-12-17
14:30 | 2022-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website