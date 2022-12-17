البرازيل تستعد لضمّ طائرات سويدية إلى قواتها الجوية

تستعد البرازيل لضم طائرات حربية سويدية إلى قواتها الجوية رسميا في 19 كانون الأول الجاري.

ومن المقرر أن تحمل الطائرات وهي من طراز "غربين" اسماً محليا هو "إف – 39"، حسبما ذكرت مجلة "ديفينس نيوز" الأميركية، التي أوضحت أن البرازيل تسلمت أول 5 طائرات من هذا النوع خلال الفترة من كانون الأول 2021 إلى نيسان 2022.

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وتصنف القوات الجوية البرازيلية في المرتبة رقم 16 عالمياً وتضم 679 طائرة حربية بينها 42 مقاتلة و77 طائرة هجومية و125 طائرة نقل عسكري و210 طائرات تدريب.

كما تضم 41 طائرة مهام خاصة وطائرتي تزود بالوقود في الجو و179 مروحية بينها 12 مروحية هجومية.