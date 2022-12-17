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عربي-دولي

أوكرانيا... الكهرباء تعود لـ6 ملايين شخص

Lebanon 24
17-12-2022 | 16:59
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عادت الكهرباء إلى ما يقارب من 6 ملايين شخص في أنحاء أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي، السبت.

وأضاف زيلينسكي: "أعمال الإصلاح مستمرة دون انقطاع بعد هجوم الجمعة الإرهابي. بالطبع هناك الكثير من الجهود اللازمة حتى تستقر المنظومة".
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وأوضح: "هناك مشكلات في إمدادات التدفئة. هناك مشكلات كبيرة في إمدادات المياه"، مشيرا إلى أن كييف وفينيتسيا ولفيف هي المدن التي تعاني وضعا أصعب.
المصدر: سكاي نيوز
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