إيران تهدّد بحظر "واتساب"!

هددت إيران بفرض حظر دائم على منصي "واتساب" و "إنستغرام" اللذين يحظيان باستخدام كبير وشعبية في البلاد.

ولم ترد شركة الإنترنت الأميركية "ميتا" بعد على رسالة السلطات الإيرانية في أوائل كانون الأول الجاري، والتي طلبت فيها من الشركة فتح مكتب تمثيلي لها في البلاد وتكييف قواعدها مع تلك الخاصة بالجمهورية الإسلامية.

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وقال أبو الحسن فيروزابادي رئيس مركز الإنترنت في إيران خلال مقابلة صحفية اليوم السبت: "إذا لم ترد ميتا على رسالتنا، فقد يكون هذا مقدمة لحظر دائم".

وكانت أجهزة الأمن الإيرانية حظرت بالفعل الموقعين المذكورين كجزء من إجراءاتها إزاء الاحتجاجات المستمرة منذ ثلاثة أشهر حتى الآن.

وبحسب طهران، فإن التطبيقين "متورطان في مؤامرة ضد إيران يقودها أعداء خارجيون".