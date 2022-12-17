رئيسا الأرجنتين وفرنسا.. هكذا سيتابعان نهائي كأس العالم

يتحول كبار المسؤولين إلى مشجعين عندما يتعلق الأمر بالمنافسات الرياضية، ونهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا، اليوم الأحد، ليس استثناء.

فقد أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز أنه سيشاهد النهائي المرتقب في بلده، ولن يغادر إلى قطر لحضورها شخصيا.

وكتب فرنانديز على "تويتر" الأحد: "مثل الملايين من أبناء بلادي، سأستمتع بنهائي كأس العالم في الوطن".

وأضاف: "سأعيش هذه اللحظة الرائعة كما فعلت حتى الآن مع شعبي"، متابعا "سنقدم أفضل ما لدينا في الملعب بين مشجعينا الرائعين على المدرجات".

ويعرف عن فرنانديز أنه من مشجعي فريق أرجنتينوس جونيورز، الذي قدم أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا.

لكن على الجانب الآخر، غادر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد ظهر أمس السبت إلى قطر ترافقه زوجته بريجيت، لحضور المباراة النهائية، وفق ما أعلن الإليزيه.

وكان ماكرون قد حضر مباراة نصف النهائي، الأربعاء الماضي، التي تغلبت فيها فرنسا على المغرب، من الملعب أيضا.

(سكاي نيوز)