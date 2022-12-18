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عربي-دولي

"سر" آخر ضربات كثيفة في أوكرانيا.. موسكو تكشفه

Lebanon 24
18-12-2022 | 00:30
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أعلن الجيش الروسي، أمس السبت، أنه حال دون وصول شحنة أسلحة أجنبية إلى القوات الأوكرانية عبر ضربات كثيفة شنها يوم الجمعة في أوكرانيا وتسببت بانقطاع الكهرباء في أنحاء البلاد.

 

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن "ضربة كبيرة بواسطة أسلحة بالغة الدقة نفذت الجمعة 16 كانون الأول مستهدفةً أنظمة قيادة عسكرية ومجمعاً عسكرياً وصناعياً ومواقع أوكرانية للطاقة". كما أصابت الضربات أيضاً منشآت للطاقة ومنشآت إدارية عسكرية.

 

وأضافت: "تم بلوغ الهدف. استهدفت جميع المواقع التي تم تحديدها".

 

وتابعت: "إثر الضربة، تم منع وصول شحنة أسلحة وذخائر أجنبية الصنع، إضافة إلى الحؤول دون تقدم احتياطيين (تابعين للقوات الأوكرانية) نحو مناطق قتال وتعليق عمل شركات صنع الأسلحة وإصلاحها".

 

هذا وأعلنت أوكرانيا، يوم الجمعة الماضي، تعرضها لضربات صاروخية روسية جديدة أدت إلى انقطاع المياه عن العاصمة كييف وحرمان أنحاء البلاد من التيار الكهربائي.

 

وقال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا أطلقت أكثر من 70 صاروخاً على أوكرانيا ، في واحدة من أكبر الهجمات منذ بدء العملية العسكرية مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في ثاني أكبر مدن البلاد وأجبر كييف على تطبيق قطع كهرباء طارئ في أنحاء البلاد.

 

وندد الاتحاد الأوروبي بهذه الهجمات معتبرا أنها "جرائم حرب".

(العربية)

 

 

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