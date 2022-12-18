مشهد يدمي القلوب.. أب يحتفي بميلاد ابنه الذي قتل باحتجاجات إيران على قبره (فيديو)

تم تداول مقطع فيديو أظهر والد أحد قتلى الاحتجاجات في إيران وهو يحيي ذكرى ميلاد ابنه عند قبره.

وبحسب المعلومات يدعى الشاب فرزين معروفي ويبلغ من العمر 22 عاما وقتل على يد قوات الأمن الإيرانية قبل أيام.

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هذا وأعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات على أيدي قوات الأمن إلى 469 شخصا منذ انطلاق المظاهرات منتصف أيلول الماضي.

وقالت المنظمة إن عدد القتلى يتضمن 63 طفلا و32 امرأة في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ وفاة الشابة مهسا أميني.

وأضافت أن 39 متظاهرا على الأقل يواجهون حاليا خطر الإعدام، فيما حذرت من إمكانية تنفيذ إعدامات في البلاد على "نطاق واسع".

في سياق متصل اعتُقلت الممثلة الإيرانية الشهيرة والناشطة في مجال حقوق المرأة ترانه علي دوستي في إيران على خلفية حركة الاحتجاج التي تشهدها البلاد وفق ما أعلنته وسائل إعلام محلية.

وأعلنت الممثلة الإيرانية البالغة من العمر 38 عاما والمعروفة بأدوارها في عدة أفلام، عدة مرات دعمها على تطبيق انستغرام للتظاهرات التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني.

وقالت وكالة تسنيم للأنباء إن ترانه علي دوستي اعتقلت بسبب ما اعتبرتها نشرا لمعلومات ومضمون كاذبين والتحريض على الفوضى بدون إعطاء تفاصيل عن مكان توقيفها.

وفي آخر تطورات الوضع في إيران أيضا ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن عددا من أعضاء الطواقم الطبية في البلاد أعلنوا مشاركتهم في إضرابات واحتجاجات مقررة هذا الأسبوع.

وقالت تقارير صحفية إيرانية إن أعضاء من الطواقم الطبية تضامنوا مع الإضرابات المقررة يوم الاثنين المقبل ولمدة ثلاث أيام وذلك تنديدا بقمع قوات الأمن وانتهاج النظام سياسة الإعدامات ردا على التظاهرات.

وتستمر الاحتجاجات في إيران بزخم أكبر، من خلال المظاهرات الليلية والعصيان المدني والإضراب عن العمل الذي شمل قطاعات واسعة أبرزها النفط، في وقت تنتشر فيه دعوات للتظاهر أيام الـ 19 و 20 و 21 من الشهر الجاري.

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(العربية)