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عربي-دولي

"أسوأ رئيس ودمية".. ماكرون يثير غضب الفرنسيين!

Lebanon 24
18-12-2022 | 01:30
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عبّر مستخدمو "تويتر" الفرنسيون عن غضبهم إزاء بيان نشره الرئيس إيمانويل ماكرون حول العقوبات ضد روسيا، وأكدوا أن العقوبات لم تضرّ روسيا، بل انعكست على الفرنسيين ومعيشتهم، بحسب ما أوردت "روسيا اليوم".

 

وقال أحد الفرنسيين: "من المفارقات أن سياسة ماكرون هي مجموعة من العقوبات المفروضة على الفرنسيين".

 

واعتبر آخر أنه كان ينبغي على ماكرون تكريس المزيد من الوقت لمشاكل العمال الفرنسيين الذين فقدوا وظائفهم.

 

وكتب MTshieja أن ماكرون غير قادر على أداء واجباته، لأنه يولي اهتمامه للكهرباء في أوكرانيا أكثر من اهتمامه بانقطاعها في فرنسا نفسها.

 

ولفت رابع إلى أنه حتى الدول الإفريقية الموالية تقليديا لباريس لم تعد تدعم سياسة ماكرون.

 

وطالب Ritsar_Drakona بمحاكمة ماكرون بتهمة الخيانة. وقال: "أسوأ رئيس للجمهورية الخامسة. لقد كان لدينا دمى في السلطة، لكن الوضع الحالي ببساطة غير مسبوق ويصب في مصلحة أعداء فرنسا".

(روسيا اليوم)

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