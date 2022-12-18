قصف صاروخي يستهدف قاعدة للجيش الأميركي في دير الزور.. إليكم التفاصيل

شن مجهولون هجوما صاروخيا على قاعدة للجيش الأميركي في أحد أكبر حقول النفط شرقي سوريا.

وقال مراسل وكالة "سبوتنيك" في دير الزور شرقي سوريا إن قاعدة حقل العمر النفطي أكبر القواعد العسكرية للقوات الأميركية شرق دير الزور تعرضت مساء السبت لقصف مجهول المصدر أدى إلى انفجارات في محيط القاعدة والمدينة الخضراء داخل الحقل.

ونقل مراسل "سبوتنيك" عن مصادر محلية أن قاعدة حقل العمر تعرضت إلى قصف مجهول حيث سمعت أصداء الانفجارات في جميع البلدات في المنطقة، تلاه تحليق مكثف للطيران الحربي والمسير الأميركي في سماء البلدات والقرى المحيطة بالحقل.

وحسب المصدر، لم يتسنى معرفة حجم الأضرار أو الإصابات في صفوف الجيش الأميركي من المقيمين في المنطقة الخضراء الموجودة في قاعدة العمر.

وكانت أصوات انفجارات مشابهة قبل أيام دوت في الحقل نتجت عن تدريبات عسكرية للقوات الأميركية في حقل العمر بالذخيرة الحية، وجاءت التدريبات بعد إعلان الجيش الأميركي مواصلة محاربة فلول تنظيم "داعش" في المنطقة.

وينطوي حقل العمر النفطي كأكبر حقول النفط السوري على أكبر القواعد الأميركية في ريف دير الزور الشرقي.

(سبوتنيك)