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في إسرائيل.. الآلاف يتظاهرون أمام الكنيست احتجاجا على تشكيل حكومة جديدة

Lebanon 24
18-12-2022 | 03:00
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تظاهر الآلاف من الإسرائيليين، مساء أمس السبت، أمام مبنى البرلمان (الكنيست)، احتجاجا على تشكيل حكومة جديدة في البلاد، بزعامة بنيامين نتنياهو.

 

ونشر الموقع الإلكتروني "مفزاك لايف" أن الآلاف من الإسرائيليين تظاهروا، مساء السبت، في ميدان "هبيماه" بقلب تل أبيب للاعتراض على تشكيل حكومة نتنياهو، بسبب أنها تضم مدانين جنائيا ومن المتطرفين دينيا.

 

وأكدت صحيفة "هاآرتس" أن المئات من المواطنين الإسرائيليين رفعوا لافتات مكتوب عليها "نتنياهو مجرم".

 

ونقلت الصحيفة عن وزير الدفاع الأسبق الجنرال موشيه بوغي يعالون، أن "إسرائيل تواجه انقلابا، وأن البلاد تشهد نشوء تحالف إجرامي يطمح إلى تشكيل حكومة إجرامية من شأنها تغيير النظام في دولة إسرائيل".

 

ودعا الجنرال يعالون، المتظاهرين، إلى استمرار التظاهر والاحتجاج على تشكيل حكومة بزعامة نتنياهو.

وخلفت اتفاقات ائتلافية بين حزب الليكود بقيادة نتنياهو وأحزاب بينها "عوتسما يهوديت" بقيادة المتطرف إيتمار بن غفير، و"الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلئيل سموتريش و"نوعم" بقيادة آفي ماعوز مخاوف في إسرائيل والعالم.

 

وبحسب مراقبين وسياسيين في إسرائيل بينهم رئيسة حزب "ميرتس" اليساري زهافا غلؤون، فإن "حكومة نتنياهو التي يتم تشكيلها ستكون أكثر حكومة يمينية ودينية وعنصرية منذ قيام الدولة".

(سبوتنيك)

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