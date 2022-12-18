قيمتها نحو 100 مليون دولار.. فيديو يرصد تحطم أغلى مقاتلة أميركية بطريقة غريبة!

في حادث مروع، نجا طيار من حادثة اصطدام طائرة حربية بمهبط في قاعدة جوية بحرية بولاية تكساس الأميركية.

ووقع الحادث في قاعدة المحطة الجوية البحرية في "فورت وورث"، أثناء هبوط طائرة من طراز "إف-35 بي" تبلغ قيمتها حوالي 100 مليون دولار.

وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الطائرة وهي تحاول الهبوط عموديا على المدرج.

وبعدها بدت الطائرة وكأنها ترتد بضعة أقدام في الهواء وتتحرك للأمام، ومقدمتها نحو الأرض.

وانقلبت الطائرة إلى الأمام على مقدمتها وسط سحابة من الغبار والدخان قبل أن تدور 180 درجة.

ثم استدارت الطائرة للخلف، وسقطت في وضع مستقيم، وواصلت الانزلاق إلى الأمام.

🚨#BREAKING: A F-35 jet crashes during test flight

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📌#FortWorth l #Texas



A F-35B jet crashes into the ground at the Naval Air Station Joint Reserve Base in Fort Worth TX after the aircraft went out of control during a test flight the pilot ejected no injuries have been reported pic.twitter.com/bUwlfIXibZ — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) December 15, 2022

واستجابة لهذا الوضع، استخدم الطيار ميزة القذف من قمرة القيادة بالمظلة، ولم يكشف عن وضعه الصحي والأضرار التي لحقت به.

واعترفت شركة "لوكهيد مارتن" المنتجة للطائرة بالحادث في بيان قالت فيه: "نحن على علم بتحطم طائرة إف-35 بي على المدرج في المحطة الجوية البحرية بفورت وورث. السلامة هي أولويتنا، وسنتبع بروتوكول التحقيق المناسب للوقوف على أسباب الحادث".

(سكاي نيوز)