كيم جونغ أون غاب عن مناسبة مهمة.. باب التكهنات فتح

أكدت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أن زعيم البلاد كيم جونغ أون لم يحضر شخصيا فعالية عزاء جرت بمناسبة مرور 11 عاما على وفاة والده كيم جونغ إيل.

وأوضحت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن الزعيم الكوري الشمالي أرسل باقة من الزهور إلى مكان الفعالية، التي تشهدها البلاد لليوم الثاني على التوالي.

وكان كيم قد شارك في تلك المراسم من السنة الأولى حتى الذكرى السنوية العاشرة، حيث أثار غيابه الكثير من التكهنات، إضافة إلى عدم حضور أخته كيم يو جونغ.

وأقيمت المراسم التذكارية في ساحة قصر الشمس "كومسوسان" في بيونغيانغ، وهو الضريح الذي يخلد ذكرى زعماء الشمال السابقين، وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

ووضع المسؤولون أكاليل الورود أمام تمثالي مؤسس الدولة كيم إيل-سونغ وابنه الزعيم السابق كيم جونغ-إيل باسم الزعيم الحالي كيم جونغ-أون، بالإضافة إلى أكاليل أخرى باسم اللجنة المركزية للحزب واللجنة الدائمة للمجلس الشعب الأعلى ومجلس الوزراء والجيش الشعبي، كل على حدة.

وحضر المراسم كل من رئيس مجلس الوزراء كيم دون-هون، ووزيرة الخارجية تشوي سيون-هي، ونائب رئيس اللجنة العسكرية للحزب الحاكم لي بيونغ-تسيول، وسكرتير اللجنة المركزية للحزب ونائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية بارك جيونغ-تسيون.

كيم جونغ إيل

وتوفي كيم جونغ-إيل في 17 كانون الأول من عام 2011، بعدما حكم النظام المنعزل منذ وفاة والده ومؤسس كوريا الشمالية كيم إيل-سونغ في عام 1994. وتولى ابنه الثالث كيم جونغ-أون زمام القيادة في الشمال في خلافة وراثية أخرى للسلطة.

(سكاي نيوز)