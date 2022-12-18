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عربي-دولي

موسكو ترد على عقوبات أوروبا الأخيرة ضدها: ستفاقم مشاكلكم!

Lebanon 24
18-12-2022 | 04:30
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بعد إقرار الاتحاد الأوروبي حزمة العقوبات التاسعة ضدّ بلادها، اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن هذا القرار "حلقة مفرغة" يحاولون الخروج منها دون جدوى.

 

ورأت المسؤولة الروسية الرفيعة أن قادة الاتحاد الأوروبي، غير قادر على الخروج من الحلقة المفرغة للقيود والاعتراف بعدم جدوى جميع العقوبات ضد روسيا وسياسة الضغط على موسكو.

 

لها نفس تأثير جميع سابقاتها

كما لفتت إلى أن الحزمة الحالية سيكون لها نفس التأثير الذي كان لجميع سابقاتها، موضحة أنها ستفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في الاتحاد الأوروبي نفسه، وفق تعبيرها.

 

وأضافت أن مواطني الاتحاد الأوروبي اصطدموا بسبب الخطوات غير المدروسة من جانب بروكسل، بنقص في الطاقة وبالتضخم، في حين بات يلوح في الأفق تهديد حقيقي بانخفاض التصنيع في اقتصاد الاتحاد الأوروبي.

 

أما بالنسبة للحظر المفروض على بث 4 وسائل إعلام روسية أخرى في أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فاعتبرت أن مثل هذه الإجراءات باتت "استبدادية وشائعة في بروكسل".

 

الدولة الأكثر معاقبة بالعالم

أتى التعليق الروسي بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي رسمياً عن حزمته التاسعة من العقوبات ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

 

وفرضت العقوبات الجديدة على نائبة رئيس الوزراء، تاتيانا غوليكوفا، وقائد الحرس الوطني فيكتور زولوتوف، ووزيرة الثقافة أولغا ليوبيموفا، وزير التنوير سيرغي كرافتسوف، ووزير العلوم والتعليم فاليري فالكوف، وزير العمل أنطون كوتياكوف ووزير الطوارئ ألكسندر كورينكوف ووزير العدل قسطنطين تشويتشنكو.

 

كما طالت كذلك عددا من الشخصيات الثقافية والإعلامية الروسية، بمن فيهم المخرج نيكيتا ميخالكوف والمغني غريغوري ليبس ومقدمة البرامج التلفزيونية مارينا كيم، والإعلامي بوريس كورتشيفنيكوف وغيرهم.

(العربية)

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