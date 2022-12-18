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عربي-دولي

خطوة عسكرية "مهمة" لحماية محطة زابوريجيا النووية.. هذا ما كشفه مسؤول روسي

Lebanon 24
18-12-2022 | 05:00
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كشف مسؤول روسي، أمس السبت، أن العمل جار لنصب درع لحماية موقع لتخزين النفايات النووية المستنفدة في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب أوكرانيا لحمايته من القصف والطائرات المسيرة.

 

وأظهرت لقطات فيديو نشرها فلاديمير روغوف، وهو مسؤول عينته روسيا في منطقة زابوريجيا بأوكرانيا، عمالا يركبون غطاء مكونا مما تبدو أنها ألواح شفافة على أسلاك فوق عشرات الأسطوانات الخرسانية ارتفاعها نحو 5 أمتار.

 

وقال روغوف: "في الوقت الحالي، سيعمل على الحماية من الشظايا والعبوات الناسفة التي تُلقيها طائرات مسيرة. لكنه لاحقا سيكون ضروريا".

 

وأثار القتال حول أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا خلال 10 شهور من الصراع مخاوف من وقوع كارثة نووية على غرار تشرنوبيل.

 

وتبادلت كييف وموسكو الاتهامات بالقصف المتهور للمحطة، والتي تضم 6 مفاعلات متوقفة جميعا عن العمل.

 

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن روسيا مستمرة في التواصل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تحاول التوسط في تحديد منطقة منزوعة السلاح حول محطة الطاقة.

 

وقال ميخائيل أوليانوف، سفير روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، لوكالة تاس للأنباء: "ربما يكون من السابق لأوانه القول إننا نقترب من التوصل لاتفاق. لن أتكهن بتوقيت الانتهاء من عملية التفاوض".

 

وتقع المحطة على حافة مدينة إنرغودار جنوب شرق أوكرانيا. وتم تصميمها منذ زمن الاتحاد السوفيتي السابق وبدأ العمل في تشييدها عام 1980.

 

وتحتوي المحطة على 6 مفاعلات تسمى مفاعلات "القدرة المائية-المائية في.في.إي.آر-1000 في-320".

(سكاي نيوز)

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