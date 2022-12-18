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عربي-دولي

على الرغم من التحذيرات كوريا الشمالية تطلق باليستيا جديدا.. وجارتها تستنفر

Lebanon 24
18-12-2022 | 00:50
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أعلن جيش كوريا الجنوبية أن جارته الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية، اليوم الأحد.

 

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) نقلا عن مسؤولين بالحكومة لم تكشف عن أسمائهم أن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

 

تطور سلاحاً استراتيجياً جديداً

يأتي إطلاق الصاروخ بعد أيام فقط من الاختبار الذي أجرته كوريا الشمالية على محرك يعمل بالوقود الصلب بقوة دفع كبيرة، قال خبراء إنه سيسمح بإطلاق أسرع وأسهل تنقلا للصواريخ الباليستية، في إطار سعيها لتطوير سلاح استراتيجي جديد وتسريع وتيرة برامجها النووية والصاروخية.

 

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، يوم الجمعة الماضي، أن الاختبار الذي تم بإشراف الزعيم كيم يونغ أون، أجري يوم الخميس في موقع سوهاي لإطلاق الأقمار الصناعية الذي يستخدم لاختبار تكنولوجيا الصواريخ بما يشمل محركاتها ومركبات الإطلاق الفضائية.

 

يُشار إلى أن كوريا الشمالية كانت أجرت عددا غير مسبوق من تجارب الصواريخ هذا العام، بما في ذلك صاروخ باليستي عابر للقارات قادر على الوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة رغم فرض حظر وعقوبات دولية عليها.

(العربية)

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