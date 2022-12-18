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عربي-دولي

قتلى وجرحى بتفجير استهدف رتلا للشرطة في محافظة كركوك العراقية

Lebanon 24
18-12-2022 | 06:00
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أفادت تقارير أولية بمقتل 8 وإصابة آخرين من عناصر الشرطة بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلا للشرطة الاتحادية في قضاء الحويجة بجنوب غرب محافظة كركوك اليوم الأحد.

وذكرت شبكة "روداو" أن رتلا للشرطة الاتحادية العراقية وقع في "كمين لداعش" بالقرب من قرية سفرة جنوب غرب كركوك، وأن انفجار عبوة ناسفة مزروعة على طريق الرتل أدى إلى مقتل ثمانية من عناصر الشرطة.
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ونقلت الشبكة عن شرطة قضاء الحويجة، أن "مواجهات وقعت بين رتل الشرطة الاتحادية ومسلحي داعش بعد انفجار العبوة"، مضيفة أنه إلى جانب مقتل ثمانية من عناصر الشرطة "قتل واحد من مسلحي داعش خلال المواجهة"، حسب المعلومات الأولية.

من جهتها، أفادت كالة :"فرانس برس" نقلا عن مصدرين أمنيين، بمقتل "سبعة من أفراد قوات الأمن العراقية على الأقل وجرح ثلاثة آخرين" بهجوم استهدف آلية تقلهم في محافظة كركوك، ونسب إلى تنظيم "داعش".

وأشار مصدر أمني إلى أن الهجوم رافقه اعتداء "مباشر بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة" في قرية شلال المطر التي تبعد 65 كلم عن مركز محافظة كركوك، موضحا "قتلنا أحد عناصرهم المهاجمة ونعمل على البحث عن العناصر الأخرى".

وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، تدمير وكر مهم لتنظيم "داعش" ضمن قاطع كركوك و"تحويله إلى ركام".
المصدر: روسيا اليوم
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