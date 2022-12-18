تركيا تدعو لحوار بين مصر وليبيا بشأن ترسيم الحدود البحرية

دعت تركيا، ليبيا ومصر لبدء حوار ومفاوضات "في أقرب وقت ممكن" لحل الخلافات بين البلدين بشأن ترسيم الحدود البحرية.

جاءت هذه الدعوة في إطار تصريحات لمصادر دبلوماسية تركية، اليوم الأحد.



وتأتي تصريحات المصادر في أعقاب إعلان ليبيا، يوم الجمعة، رفضها القرار الذي اتخذته مصر من جانب واحد، في وقت سابق من الشهر الجاري، بشأن ترسيم حدودها البحرية الغربية مع ليبيا.

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وقالت المصادر إن تركيا تفضل إطلاق حوار ومفاوضات بين الجانبين في أسرع وقت ممكن لترسيم خط الحدود وفقا للقانون الدولي.

ودعت ضمن هذا الإطار إلى تطبيق كافة الوسائل السلمية المنصوص عليها في المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك محكمة العدل الدولية على أساس التراضي المتبادل.

وقالت المصادر أيضا إن خط الحدود المعلن يبدو أنه ينتهك حقوق ليبيا في الجرف القاري، نظرا لأنه رسم غرب الخط الفاصل بين سواحل البر الرئيسي للبلدين.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أصدر يوم الثلاثاء الماضي، قرار جمهوريا يحمل رقم 595 لسنة 2022، ونشر في الصحيفة الرسمية، بشأن تحديد الحدود البحرية الغربية لجمهورية مصر العربية في البحر المتوسط، وفقا لموقع "ماسبيرو" المصري.

وتضمّن قرار السيسي أن تبدأ حدود البحر الإقليمي لجمهورية مصر العربية من نقطة الحدود البرية المصرية - الليبية النقطة رقم (1) ولمسافة (12) ميلا بحريا، وصولا إلى النقطة رقم (8)، ومن ثم ينطلق خط الحدود البحرية الغربية لجمهورية مصر العربية من النقطة رقم (8) فى اتجاه الشمال موازيا لخط الزوال (25) شرق، وصولا إلى النقطة رقم (9)، والموضح إحداثياتها بالجدول المرفق، وفقا للمرجع الجيوديسى "WGS84".