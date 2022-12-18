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البابا فرنسيس وقّع خطاب استقالته بعد انتخابه... إليكم السبب

Lebanon 24
18-12-2022 | 07:00
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كشف البابا فرنسيس في مقابلة جديدة نشرت اليوم، أنه بعد انتخابه في عام 2013 وقع خطاب استقالة لاستخدامه إذا حالت مشاكل صحية خطيرة ودائمة يوما ما دون القيام بواجباته.
وأدلى البابا بهذا التصريح في سياق مقابلة أجرتها معه صحيفة "آيه.بي.سي" الإسبانية. وأتم البابا 86 عاما، السبت، ويبدو أنه بصحة جيدة باستثناء مشاكل في الركبة.
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وقال البابا فرنسيس إنه سلم خطاب الاستقالة لوزير خارجية الفاتيكان آنذاك الكردينال تارسيسيو بيرتوني، الذي ظل في المنصب لمدة 6 أشهر تقريبا بعد انتخاب فرنسيس في 13 اذار عام 2013.
ولفت البابا فرنسيس الى إنه سيستقيل إذا أعاقته حالته الصحية عن إدارة الكنيسة الكاثوليكية الرومانية التي ينتمي إليها1.3  مليار شخص.
هذا ونقل عنه قوله: "لقد وقعت استقالتي بالفعل. كان تارسيسيو بيرتوني وزيرا للخارجية. وقعت عليها وقلت له: في حالة وجود إعاقة لأسباب طبية أو أي شيء آخر، ها هي استقالتي"، مضيفاً: "لا أعرف لمن أعطاها الكردينال بيرتوني لكنني أعطيته إياها عندما كان وزيرا للخارجية"،؟
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