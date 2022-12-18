Advertisement

عربي-دولي

بريطانيا ترسل إلى أوكرانيا دفعة جديدة من صواريخ Brimstone-2 عالية الدقة

Lebanon 24
18-12-2022 | 09:30
A-
A+
Doc-P-1021109-638069697130188804.jpg
Doc-P-1021109-638069697130188804.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، على وسائل التواصل الاجتماعي، أن المملكة المتحدة أرسلت مجموعة من صواريخ Brimstone-2  عالية الدقة إلى أوكرانيا.

وأضافت الوزارة في بيانها اليوم الأحد: "في إطار حزمة المساعدات العسكرية التي نقدمها إلى أوكرانيا، قمنا بتزويد الجيش الأوكراني بصواريخ Brimstone 2 دقيقة التوجيه".
Advertisement

ومن المعروف أن صواريخ "بريمستون-2"، دخلت الخدمة في سلاح الجو الملكي البريطاني في عام 2016.

وتم تصميم صواريخ بريمستون "جو- أرض"، أساسا لتكون مضادة للدروع، ومع الوقت تطورت لتستطيع تدمير طائفة واسعة من الأهداف.

وجرت عمليات تصميم هذه الصواريخ بواسطة شركة "إم بي دي إيه"، وهي شركة تصنيع سلاح تشترك فيها عدة دول أوروبية، وتولى الفرع البريطاني في الشركة مسألة تطوير وإنتاج هذه الصواريخ.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أنها ستنجز قريبا تسليم نحو ألف صاروخ مضاد للطائرات إلى أوكرانيا. وأشارت إلى أن بريطانيا ستسلم أوكرانيا منصات إطلاق مع صواريخ قادرة على إسقاط أهداف في الجو من بينها الطائرات المسيرة وصواريخ كروز.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:11 | 2022-12-18
13:00 | 2022-12-18
12:55 | 2022-12-18
12:30 | 2022-12-18
12:00 | 2022-12-18
12:00 | 2022-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website