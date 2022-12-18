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عربي-دولي
مصري يفوز بجائزة أفضل مصور هاو في العالم
Lebanon 24
18-12-2022
|
11:30
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فاز المصري يوسف ناصر بجائزة "أفضل مصور شاب هاو في العالم" لعام 2022 في مسابقة مجلة "Amateur Photographer" البريطانية العريقة.
فوز يوسف صاحب الـ19 عاما، جاء بعد منافسة كبيرة مع قرابة ألف مصور هاو من مختلف بلدان العالم، ليصبح أول مصري وعربي وإفريقي يحصد اللقب.
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ووصف المصور المصري في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" لحظة فوزه بالمسابقة قائلا إنه "يشبه شعور الفوز بكأس العالم"، مشيرا إلى أن المسابقة تعني له الكثير، وأنه عمل طويلا على مدار شهور، وسافر إلى عدد كبير من المناطق المصرية مثل الفيوم والإسكندرية وبورسعيد والمنوفية وكفر الشيخ، لتوثيق الحياة اليومية والتقدّم للمسابقة.
وأضاف يوسف الذي يدرس التصوير بالمعهد العالي للسينما: "كان حلمي الفوز في المسابقة، وبفضل الله وُفقت في النهاية، بفارق كبير عن أقرب المنافسين وهو مصور من إنجلترا بـ155 نقطة".
طريق النجاح
وتحدث يوسف عن الجهود التي بذلها للفوز بالمسابقة قائلا: ""طوّرت من نفسي على مدار العام الأخير، وحضرت عددا كبيرا من الورش التدريبية في تكوين الصورة وكيفية التقاط صور تعبّر عن الحياة، وأن تكون في الصور حياة تجعلك عندما تراها وكأنها تتحدث معك".
وكشف يوسف عن الدعم الذي قدمته أسرته له قائلا: "دعمهم كان بلا حدود، اشتروا لي كاميرا جديدة هذا العام ليزداد شغفي أكثر وأكثر بالتصوير، لأقدم في المسابقة بصور من إنتاج 2022. لهم مني كل الشكر والتقدير، هم السبب فيما أنا عليه الآن، وسأستمر في التقدم والتميز لكي يكونوا فخورين بي".
ويحلم "أفضل مصور شاب هاو في العالم" لعام 2022 أن يصبح مدير بأسلوب، خاصة بعد أن قُبل في المعهد العالي للسينما بقسم التصوير.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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