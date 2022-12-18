Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي يقترح عقد قمة دولية حول السلام في أوكرانيا

Lebanon 24
18-12-2022 | 10:50
A-
A+
Doc-P-1021164-638069826844098010.jpg
Doc-P-1021164-638069826844098010.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اقترح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، عقد قمة دولية حول التسوية افي أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في خطابه قبل نهائي كأس العالم الذي نقلته قناة ITV: "لقد أثبت كأس العالم مرة أخرى أن الدول والأمم المختلفة يمكنها إخراج الأقوى في معركة عادلة، وليس من خلال اللعب بالنار".
Advertisement

وأشار إلى أنه لا "تعادل" في الصراع المسلح، واقترح عقد قمة في الشتاء لتوحيد جميع الدول حول مشكلة السلام العالمي.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:11 | 2022-12-18
13:00 | 2022-12-18
12:55 | 2022-12-18
12:30 | 2022-12-18
12:00 | 2022-12-18
12:00 | 2022-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website