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عربي-دولي
روسيا تقصف خيرسون.. وتكشف حصيلة عمليتها العسكرية
Lebanon 24
18-12-2022
|
11:30
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كشفت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، حصيلة عملياتها العسكرية خلال 24 ساعة الماضية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان "القضاء على نحو 175 مسلحا أوكرانيا خلال 24 ساعة الماضية في عدة مناطق".
وأشار البيان إلى أن "حصيلة قتلى العدو على محور دونيتسك تجاوزت 40 جنديا خلال يوم".
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وأكدت الوزارة السيطرة على قرية ياكوفليفكا، وصدّها هجمات أوكرانية على محور دونيتسك.
وأضاف البيان: "خسائر القوات الأوكرانية بلغت ما يصل إلى 25 قتيلا على محور كوبيانسك (شمال لوغانسك)، و60 فردا بين قتيل وجريح على محور كراسني ليمان (شمال دونيتسك)، إضافة إلى 50 جنديا بين قتيل وجريح على محور جنوب دونيتسك".
كما أكد البيان تدمير رادار أميركي الصنع في دونيتسك، وإسقاط طائرة بدون بدون طيار، واعتراض 9 قذائف من راجمات الصواريخ "هيمارس".
من جانبها قالت أوكرانيا، إن القوات الروسية تقصف وسط مدينة خيرسون، المدينة الرئيسية التي انسحب منها الجنود الروس الشهر الماضي.
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