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كارثة داخل نفق في أفغانستان.. القتلى ماتوا حرقا

Lebanon 24
18-12-2022 | 12:00
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قضى 12 شخصا وأصيب عشرات آخرون في حادث صهريج وقود داخل نفق في شرقي أفغانستان.

وقال الناطق باسم وزارة الأشغال العامة، حميد الله مصباح، لوكالة "فرانس برس"، الأحد، إن ما لا يقل عن 12 شخصا قتلوا وأصيب 37 آخرون في الحادث الذي وقع شرقي أفغانستان موضحا أن الحصيلة قد ترتفع.
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وأفاد عبدالله افغان مال المسؤول رفيع المستوى المكلف شؤون الصحة في ولاية باروان أن بين القتلى "الكثير من النساء والأطفال بعد إصابتهم بحروق خطرة".

وأوضح مصباح "ليل السبت انقلبت شاحنة وقود واندلعت فيها النيران في نفق سالانغ وامتدت النيران إلى عدة سيارات أخرى".
وممر سالانغ الواقع في ولاية باروان شمال كابل مغلق أمام حركة السير الآن، فيما فرق الانقاذ منتشرة في المكان.

ويقع نفق سالانغ على ارتفاع 3650 كيلومترا ويمتد على 2.6 كيلومتر، وقد بني في خمسينات القرن الماضي خلال الحقبة السوفياتية ويعبر سلسلة جبال هندو كوش.

وتضطر السلطات بانتظام إلى إغلاق النفق لأيام عدة بسبب الحوادث الكثيرة، فضلا عن تساقط الثلوج الكثيفة والانهيارات الثلجية في الشتاء.
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