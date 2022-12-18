كارثة داخل نفق في أفغانستان.. القتلى ماتوا حرقا

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قضى 12 شخصا وأصيب عشرات آخرون في حادث صهريج وقود داخل نفق في شرقي أفغانستان.وقال الناطق باسم وزارة الأشغال العامة، حميد الله مصباح، لوكالة "فرانس برس"، الأحد، إن ما لا يقل عن 12 شخصا قتلوا وأصيب 37 آخرون في الحادث الذي وقع شرقي أفغانستان موضحا أن الحصيلة قد ترتفع.وأفاد عبدالله افغان مال المسؤول رفيع المستوى المكلف شؤون الصحة في ولاية باروان أن بين القتلى "الكثير من النساء والأطفال بعد إصابتهم بحروق خطرة".وأوضح مصباح "ليل السبت انقلبت شاحنة وقود واندلعت فيها النيران في نفق سالانغ وامتدت النيران إلى عدة سيارات أخرى".