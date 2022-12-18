Advertisement

عربي-دولي

مسلحون يسيطرون على مركز لمكافحة الإرهاب في باكستان ويحتجزون رهائن

Lebanon 24
18-12-2022 | 12:30
A-
A+
Doc-P-1021178-638069859683307284.jpg
Doc-P-1021178-638069859683307284.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال مسؤولون إن مسلحين سيطروا على مركز لمكافحة الإرهاب في منطقة بانو شمال غرب باكستان، الأحد، واحتجزوا رهائن من أجل التفاوض مع السلطات.

وقال المتحدث باسم شرطة بانو محمد نصيب: "لم يتضح ما إذا كان الإرهابيون قد هاجموا من الخارج أم أنهم استولوا على ذخيرة من العاملين بالداخل" خلال استجوابهم بعد اعتقالهم.
Advertisement

وتابع أن قوات الأمن قامت بتطويق المركز.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2022-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2022-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:44 | 2022-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:14 | 2022-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:09 | 2022-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2022-12-18
15:30 | 2022-12-18
15:16 | 2022-12-18
13:48 | 2022-12-18
13:30 | 2022-12-18
13:22 | 2022-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website