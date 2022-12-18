مسلحون يسيطرون على مركز لمكافحة الإرهاب في باكستان ويحتجزون رهائن

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قال مسؤولون إن مسلحين سيطروا على مركز لمكافحة الإرهاب في منطقة بانو شمال غرب باكستان، الأحد، واحتجزوا رهائن من أجل التفاوض مع السلطات.وقال المتحدث باسم شرطة بانو محمد نصيب: "لم يتضح ما إذا كان الإرهابيون قد هاجموا من الخارج أم أنهم استولوا على ذخيرة من العاملين بالداخل" خلال استجوابهم بعد اعتقالهم.وتابع أن قوات الأمن قامت بتطويق المركز.