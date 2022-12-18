داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم على الشرطة العراقية قرب كركوك

أعلن تنظيم داعش، الأحد، مسؤوليته عن هجوم أسفر عن سقوط 9 من أفراد الشرطة العراقية على الأقل عندما استهدفت قنبلة قافلتهم قرب مدينة كركوك.



وقال مصدر إن الانفجار وقع قرب قرية الصفرة التي تبعد نحو 30 كيلومتراً جنوب غربي كركوك. وأضاف أن شرطيين آخرين أصيبا بجروح خطيرة.

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