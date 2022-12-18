فوزٌ تاريخي.. الأرجنتين بطلة كأس العالم للمرّة الثالثة وميسي "سيّد الحدث"

انتهت أحلام فرنسا أمام "البرغوث" الأرجنتيني ورفاقه.. ففي ملحمة كرويّة مشهودة لها، تمكّن المنتخب الأرجنتيني من تعليق النجمة الـ3 على صدر لاعبيه، مؤكداً أنه ما من شيء مُستحيل، وأن حُلم "دييغو ماردونا" قد تحقّق عبر تألق لاعبين حفروا اسمهم بـ"كأسٍ من ذهب".

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نعم، المعركة انتهت.. حقاً كانت معركة بكل تفاصيلها، من الشوط الأول حتى الأخير.. القتالُ كان شرساً بكل المقاييس، وطبعاً بـ"روح رياضية" لا تتجاوزها أيّ روح.

حقاً، تمكّنت الأرجنتين من التألق في الشوط الأول، فلاقتها فرنسا لتعادلها في الشوط الثاني. وفي الأشواط الإضافية، كان التنافس، لكن الحسم جاء بـ"ركلات الجزاء"، وحقاً، تلقى منتخب "الديوك" الجزاء النهائي من الأرجنتين التي تُوجّت بطلة لكأس العالم 2022.

مُجريات المباراة

