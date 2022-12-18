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عربي-دولي

صورٌ تاريخية من تتويج الأرجنتين في "كأس العالم".. المشهدُ ساحر!

Lebanon 24
18-12-2022 | 13:48
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حقاً، إنها اللحظة التاريخية.. بعد انتظار عمره 36 عاماً، استطاع النجم ليونيل ميسي أن يرفع كأس العالم للمرّة الثالثة جاعلاً بلاده بطلة العالم في حدثٍ شهدت عليه الأشهاد..
 
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بكلّ قوّة، استطاعت الأرجنتين أن تسجل الفوز الكبير على منتخب فرنسا، لتؤكد أنه لا مستحيل أمام "منتخب التانغو"، وأنّ التألق الذي أراده النجم الراحل ماردونا قد تحقّق من دون أي مُنازع.
 
أما الإنجاز الأكبر، فكان لدولة قطر التي أكّدت للعالم أنّها قادرة على إنجاز الكثير.. إنها قادرة على تحقيق الحُلم.. قادرة على أن تجمع العالم بأسرِه في بطولةٍ كانت الروعة بحد ذاتها.
 
وفي ما يلي مجموعة من الصور التي جمعها "لبنان24" لقرائه من تتويج الأرجنتين ببطولة العالم 2022، في مشهدٍ دخل التاريخ من أبوابه الواسعة:
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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