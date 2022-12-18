بالصورة.. ضريح شهيدة الكلمة الحرّة شيرين أبو عاقلة يُعانق شجرة الميلاد!

نشرَ طوني أبو عاقلة، شقيق الإعلامية الشهيدة شيرين أبو عاقلة صورةً لضريح الأخيرة في فلسطين، وذلك بمناسبة اقتراب عيد الميلاد المجيد.

وأرفق أبو عاقلة الصورة بتعليقٍ جاء فيه: "سنحتفل بعيد الميلاد بعد أسبوعين، وهو العيد الأول من دون حبيبتنا شيرين. في مثل هذه الأيام، كانت شيرين ستمضي إجازتها وكنا سنسافر مع بعضنا كعائلة. على الرغم من أن حياتنا تغيرت قبل 7 أشهر، إلا أن شيرين ستبقى دائماً في قلوبنا وأفكارنا. لقد استمتعتُ بإعداد وتزيين شجرة عيد الميلاد، وقررنا أن يكون لدينا واحدة بجانب ضريح شيرين. ستُصلّي الأسرة دائماً من أجل السّلام وستطلب العدالة لشيرين".