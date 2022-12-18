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عربي-دولي
قتيل و17 جريحاً في أحداث شغب داخل سجن كرج في ايران
Lebanon 24
18-12-2022
|
15:16
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بعد الحديث عن نقل 15 نزيلا في سجن كرج المركزي، شمالي إيران، إلى الانفرادي لتنفيذ حكم الإعدام ضدهم، أفادت معلومات بمقتل أحد السجناء بعد إطلاق الرصاص من الخلف من قبل أحد مسؤولي السجن، فيما أصيب 17 آخرون.
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وتشير المعلومات التي نشرتها "إيران إنترناشيونال" إلى أن هذا السجين يبلغ من العمر 31 عاما، وقتل في القاعة الرابعة بسجن كرج المركزي.
وبحسب هذه المعلومات، فقد قُتل السجين برصاصة أطلقت عليه من مسافة مترين من الخلف.
كما تم نقل 4 سجناء آخرين إلى المستشفى بعد إصابتهم برصاص صيد والرصاص الحي خلال اشتباكات السجن.
إلقاء حجر
يأتي هذا بينما أعلن رئيس القضاء في محافظة البرز، حسين فاضلي هريكندي، عن وفاة سجين خلال الاشتباكات، وقال إن سبب وفاته "إلقاء الحجارة من قبل سجناء آخرين".
وأضاف: "أصيب عدد من سجناء سجن كرج، وقدم مستشفى السجن العلاج اللازم لهم، لكن تم نقل اثنين من السجناء إلى مستشفى خارجي لتلقي العلاج".
وسبق أن أعلنت وكالة أنباء "هرانا" أن حراس سجن كرج المركزي لجأوا إلى إطلاق النار لقمع الاحتجاجات وأصيب "أكثر من 100 سجين" في الاشتباكات.
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