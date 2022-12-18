Advertisement

عربي-دولي

الرئيس التركي يحذر اليونان من الاستمرار في "استفزازاتها"

Lebanon 24
18-12-2022 | 15:30
A-
A+
Doc-P-1021224-638069987576656181.jpg
Doc-P-1021224-638069987576656181.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد اليونان من الاستمرار في ما سماه "استفزازاتها" في بحر إيجه.

وقال أردوغان في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول "إذا استمرت اليونان في التحرك في بحر إيجه، فإن تركيا ستفعل ما هو ضروري".
Advertisement
كما أضاف "قد نأتي على حين غرة"، معتبرا أن أنقرة ليس لديها "خلاف" مع أثينا في بحر إيجه، الذي يتنازع البلدان السيادة على جزر به.

وكان وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس قال يوم الجمعة الماضي إن على تركيا خفض التوتر مع بلاده من خلال الحوار لحل النزاع بين البلدين استنادا إلى القانون الدولي، دون التهديد بالحرب.

جاء ذلك بعد تصريحات للرئيس التركي جاء فيها إن بلاده لن تقف "مكتوفة الأيدي" إذا استمرت اليونان فيما سماه "تسليح" جزر بحر إيجه.

توتر العلاقات
يذكر أن العلاقات توترت بين الحلفاء والجيران في الناتو منذ فترة طويلة، حيث انقسم الجانبان حول سلسلة من القضايا، بما في ذلك المطالبات بالأراضي في بحر إيجه وحقوق التنقيب عن الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط.

ووصلت الدولتان إلى شفا الحرب ثلاث مرات في نصف القرن الماضي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:00 | 2022-12-18
17:30 | 2022-12-18
17:00 | 2022-12-18
16:55 | 2022-12-18
16:30 | 2022-12-18
15:16 | 2022-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website