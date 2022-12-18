بوتين: مواقف روسيا ستجعل العالم أكثر عدلاً

Advertisement

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء الأحد، إنه على ثقة تامة بأن ما تشهده روسيا والعالم من تحولات تقود نحو الأفضل، وأن روسيا بمواقفها ستجعل العالم أكثر عدلاً، وشعوبه سواسية.وأضاف بوتين في رسالة عبر الفيديو إلى المشاركين في المؤتمر الأول لحركة الأطفال والشباب الروسية: "ربما أنتم شاهدون على التحولات الكبرى التي تشهدها روسيا والعالم بأسره الآن".وتابع: "أنا على يقين تام بأن هذه التحولات تسير نحو الأفضل، وآمل أن نتمكن بقضايانا ومواقفنا وحزمنا وشفافية نوايانا وخططنا ومبادئنا من جعل العالم أكثر عدلاً".وقال الرئيس الروسي: "نريد عالماً تكون فيه جميع الشعوب سواسية بحق، ويحظى فيه الجميع بحق احترامهم، واحتفاظهم بقيمهم، وتحدثهم بلغاتهم، وتقديسهم ذكرى أسلافهم، وتتاح فيه الفرصة المتكافئة للجميع لتحقيق ذاتهم، بغض النظر عن الظروف التي نشأوا فيها، أو الأسرة التي تحدّروا منها".