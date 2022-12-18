Advertisement

عربي-دولي

بوتين: مواقف روسيا ستجعل العالم أكثر عدلاً

Lebanon 24
18-12-2022 | 16:30
A-
A+
Doc-P-1021225-638069990976003309.jpeg
Doc-P-1021225-638069990976003309.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء الأحد، إنه على ثقة تامة بأن ما تشهده روسيا والعالم من تحولات تقود نحو الأفضل، وأن روسيا بمواقفها ستجعل العالم أكثر عدلاً، وشعوبه سواسية.

وأضاف بوتين في رسالة عبر الفيديو إلى المشاركين في المؤتمر الأول لحركة الأطفال والشباب الروسية: "ربما أنتم شاهدون على التحولات الكبرى التي تشهدها روسيا والعالم بأسره الآن".
Advertisement

وتابع: "أنا على يقين تام بأن هذه التحولات تسير نحو الأفضل، وآمل أن نتمكن بقضايانا ومواقفنا وحزمنا وشفافية نوايانا وخططنا ومبادئنا من جعل العالم أكثر عدلاً".

وقال الرئيس الروسي: "نريد عالماً تكون فيه جميع الشعوب سواسية بحق، ويحظى فيه الجميع بحق احترامهم، واحتفاظهم بقيمهم، وتحدثهم بلغاتهم، وتقديسهم ذكرى أسلافهم، وتتاح فيه الفرصة المتكافئة للجميع لتحقيق ذاتهم، بغض النظر عن الظروف التي نشأوا فيها، أو الأسرة التي تحدّروا منها".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:00 | 2022-12-18
17:30 | 2022-12-18
17:00 | 2022-12-18
16:55 | 2022-12-18
15:30 | 2022-12-18
15:16 | 2022-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website