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عربي-دولي

السوداني يعتزم إرسال وفد رفيع لواشنطن

Lebanon 24
18-12-2022 | 17:30
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أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال اتصال هاتفي تلقاه من منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك، ليل السبت ـ الأحد، عزمه إرسال وفد برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين إلى واشنطن في الأيام المقبلة، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات والتعاون المشترك بين البلدين، فيما يترقب الخبراء ما يمكن أن تسفر عنه المباحثات بين الجانبين بشأن مستقبل الوجود العسكري للتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن بالعراق.
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وشدّد السوداني وماكغورك خلال الاتصال على أهمية مواصلة الجهود لضمان الهزيمة الدائمة لداعش، ودعم دور بغداد الإقليمي في مدّ الجسور بين دول المنطقة، وتعزيز التعاون بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي.

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