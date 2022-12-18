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عربي-دولي

أزمة المحروقات في سوريا.. تضارب معلومات حول توقّف جزئي لمستشفى في دمشق

Lebanon 24
18-12-2022 | 19:00
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تضاربت المعلومات حول توقف العمليات الباردة في مستشفى التوليد وامراض النساء الجامعي ب‍دمشق بسبب ازمة المحروقات، فبعد أن أكد مصدر مسؤول بحسب صحيفة "الوطن" السورية توقفها، عادت إدارة المستشفى لتؤكد أنه لم يتخذ قرار بوقف العمليات الباردة، مشيرة إلى أن عمليات الولادة الطبيعية أو القيصرية تسير بشكل طبيعي، مع وجود الكادر المناوب في أيام العطل لتقديم جميع الخدمات العلاجية والإسعافية للمرضى.
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وأوضحت إدارة المشفى في بيان لها نقلته وكالة الانباء السورية "سانا"، أن المستشفى يجري وسطيا من 25 عملية إلى 30 عملية ولادة طبيعية وقيصرية بشكل يومي، إضافة إلى استقبال عدد من الحالات الواردة من بعض المشافي.
ولفتت الإدارة إلى أن المستشفى لم يتوقف عن العمليات الباردة وأنه يحتوي على كمية جيدة من المحروقات، ويتم العمل والتنسيق مع الجهات المعنية لتزويدها بالكميات التي تحتاجها لمنع حدوث أي توقف في أعمال المستشفى. وكانت بعض وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام ذكرت مؤخرا أن العمليات الباردة توقفت حاليا في المستشفى جراء نقص المحروقات.
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