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عربي-دولي

واشنطن منعت كييف من اغتيال رئيس الأركان الروسي

Lebanon 24
18-12-2022 | 20:00
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مع تحذير الدبلوماسي الأميركي المخضرم هنري كيسنجر من أن "رغبات البعض" في تفكيك روسيا ستؤدي إلى فوضى نووية، تصدّت إدارة الرئيس جو بايدن لخطة نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لشن هجوم على رئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف، بغرض اغتياله.
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ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين أن إدارة بايدن أول من اكتشف أن غيراسيموف كان يخطط لزيارة الخطوط الأمامية لقواته في أوكرانيا، لكنها لم تمرر هذه المعلومات إلى إدارة زيلينسكي، خوفاً من أن تؤدي محاولة اغتياله إلى حرب بين الولايات المتحدة وروسيا.
وأوضحت أنه بعدما علمت كييف بأنباء الزيارة، حاول المسؤولون الأميركيون دون جدوى إقناع أوكرانيا بإلغاء الهجوم، حيث مضت أوكرانيا في تنفيذ مخططها لكن غيراسيموف لم يصب بأذى. وبعد قضاء الرئيس فلاديمير بوتين يوم الجمعة كاملاً في مقر العمليات العسكرية الخاصة بأوكرانيا، واطلع على أعمال الفروع، وعقد اجتماعات منفصلة مع القادة، زار وزير دفاعه سيرغي شويغو، اليوم ، المنطقة الجنوبية، وتفقد تجمعات الوحدات الروسية على الخط الأمامي في منطقة العمليات. وقالت وزارة الدفاع، في بيان، إن "شويغو، استمع، في مركز القيادة، إلى تقارير من القادة حول الوضع وإجراءات القوات الروسية في مناطق العمليات".
وفي حين أعلنت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة استعداد بايدن للتحدث إلى بوتين بشأن خطة سلام في أوكرانيا، دعا زيلينسكي دول العالم إلى الانخراط في صيغة سلام عالمية من أجل توحيد الجهود لإنهاء الحرب.

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