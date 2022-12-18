كوريا الشمالية تؤكّد إجراء تجربة مهمّة لتطوير قمر صناعي للتجسّس

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ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم الاثنين أن كوريا الشمالية أجرت أمس الأحد تجربة مهمة، وفي مرحلة نهائية لتطوير قمر صناعي للتجسس تسعى لاستكماله بحلول نيسان 2023.ويأتي التقرير بعد يوم واحد من إعلان جيشي كوريا الجنوبية واليابان إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين متوسطي المدى باتجاه ساحلها الشرقي.وأوضحت الوكالة أن التجربة، التي أُجريت في موقع سوهاي لإطلاق الأقمار الصناعية في بلدة دونج تشانج-ري في شمال غرب البلاد، كانت تهدف إلى مراجعة قدرة كوريا الشمالية في التصوير بالأقمار الصناعية ونقل البيانات وأنظمة التحكم الأرضية.وأجرت كوريا الشمالية عددا لا سابق له من التجارب الصاروخية هذا العام، بما في ذلك صاروخ باليستي عابر للقارات بهدف الوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة، غير مكترثة بالعقوبات الدولية.