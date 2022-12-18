أوكرانيا: إسقاط 9 طائرات مسيّرة في المجال الجوي لكييف

Advertisement

أعلنت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية كييف إسقاط تسع طائرات مسيّرة "إيرانية الصنع" في ساعة مبكرة من صباح الاثنين أثناء تحليقها في المجال الجوي لكييف‭ ‬ في أحدث هجوم تشنّه روسيا على المدينة.وأفاد شهود بسماع دوي عدة انفجارات في المدينة وفي المنطقة المحيطة بالعاصمة.وقالت الإدارة على تطبيق‭ ‬تليجرام للمراسلة "العدو يهاجم العاصمة بعدد كبير من المسيرات (من طراز شاهد)".