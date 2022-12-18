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عربي-دولي

أوكرانيا: إسقاط 9 طائرات مسيّرة في المجال الجوي لكييف

Lebanon 24
18-12-2022 | 23:00
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أعلنت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية كييف إسقاط تسع طائرات مسيّرة "إيرانية الصنع" في ساعة مبكرة من صباح الاثنين أثناء تحليقها في المجال الجوي لكييف‭ ‬ في أحدث هجوم تشنّه روسيا على المدينة.

وأفاد شهود بسماع دوي عدة انفجارات في المدينة وفي المنطقة المحيطة بالعاصمة.
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وقالت الإدارة على تطبيق‭ ‬تليجرام للمراسلة "العدو يهاجم العاصمة بعدد كبير من المسيرات (من طراز شاهد)".
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