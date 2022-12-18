بلينكن يحض بيرو على إجراء إصلاحات

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حضت الولايات المتحدة الأميركية البيرو على إجراء إصلاحات سياسية في أعقاب الإطاحة بالرئيس اليساري بيدرو كاستيو.وشجّع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الرئيسة الجديدة لبيرو دينا بولوارتي خلال مكالمة هاتفية "على مضاعفة جهودها لإجراء الإصلاحات اللازمة، وحماية الاستقرار الديمقراطي"، وفق ما أفاد المتحدث باسم الخارجية نيد برايس.كما شدد بلينكن على "ضرورة انخراط جميع الأطراف البيروفية في حوار بنّاء من أجل تخفيف الانقسامات السياسية والتركيز على المصالحة".وأضاف أن "الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع الرئيسة بولوارتي، بشأن الأهداف والقيم المشتركة المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان والأمن ومكافحة الفساد والازدهار الاقتصادي".