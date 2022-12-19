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عربي-دولي

كوريا الشمالية: أجرينا تجربة "مهمة" لتطوير قمر اصطناعي للتجسس

Lebanon 24
19-12-2022 | 00:00
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قالت كوريا الشمالية إنها أجرت تجربة "مهمة"، الأحد، لتطوير قمر اصطناعي للتجسس تسعى لاستكماله بحلول أبريل 2023، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.
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