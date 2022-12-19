كوريا الشمالية: أجرينا تجربة "مهمة" لتطوير قمر اصطناعي للتجسس

قالت كوريا الشمالية إنها أجرت تجربة "مهمة"، الأحد، لتطوير قمر اصطناعي للتجسس تسعى لاستكماله بحلول أبريل 2023، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.



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