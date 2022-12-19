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عربي-دولي

زيلينسكي: حماية الحدود أولوية ومستعدون لكافة السيناريوهات

Lebanon 24
19-12-2022 | 00:30
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الأحد، إن حماية الحدود تمثل أولوية لبلاده.

وأضاف أن أوكرانيا مستعدة لكافة السيناريوهات الممكنة مع روسيا وبيلاروس.
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