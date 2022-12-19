زيلينسكي: حماية الحدود أولوية ومستعدون لكافة السيناريوهات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الأحد، إن حماية الحدود تمثل أولوية لبلاده.



وأضاف أن أوكرانيا مستعدة لكافة السيناريوهات الممكنة مع روسيا وبيلاروس.

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