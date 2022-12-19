إصابة 11 شخصاً بانفجار على متن عبّارة في بورما

أُصيب 11 شخصاً على الأقل في انفجار على متن عبّارة، الأحد، في رانجون، العاصمة الاقتصادية لبورما، وفقاً لمصدر أمني ووسائل إعلام محلية.



ووقع الانفجار قرابة الساعة السابعة مساء (12,30 ت غ) في عبّارة تقل ركّاباً عبر نهر يانجون الذي يروي المنطقة باتجاه بلدة دالا، حسبما أفاد مصدر أمني.

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