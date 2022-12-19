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إصابة 11 شخصاً بانفجار على متن عبّارة في بورما

Lebanon 24
19-12-2022 | 01:00
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أُصيب 11 شخصاً على الأقل في انفجار على متن عبّارة، الأحد، في رانجون، العاصمة الاقتصادية لبورما، وفقاً لمصدر أمني ووسائل إعلام محلية.

ووقع الانفجار قرابة الساعة السابعة مساء (12,30 ت غ) في عبّارة تقل ركّاباً عبر نهر يانجون الذي يروي المنطقة باتجاه بلدة دالا، حسبما أفاد مصدر أمني.
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