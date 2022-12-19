حزمة ذخائر بريطانية جديدة لأوكرانيا.. مخصصة للمدفعية

يعتزم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الاثنين، الإعلان عن تزويد أوكرانيا بحزمة جديدة من ذخائر المدفعية خلال لقاء في ريغا يجمع قادة دول شمال أوروبا والبلطيق إضافة إلى هولندا.



ويصل سوناك إلى لاتفيا، الاثنين، لحضور اجتماع الدول الأعضاء في تحالف "قوة الاستطلاع المشتركة" (جيف) الذي تقوده بريطانيا، حيث ستتم مناقشة جهود مواجهة العملية العسكرية الروسية.

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