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عربي-دولي
حزمة ذخائر بريطانية جديدة لأوكرانيا.. مخصصة للمدفعية
Lebanon 24
19-12-2022
|
02:00
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يعتزم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الاثنين، الإعلان عن تزويد أوكرانيا بحزمة جديدة من ذخائر المدفعية خلال لقاء في ريغا يجمع قادة دول شمال أوروبا والبلطيق إضافة إلى هولندا.
ويصل سوناك إلى لاتفيا، الاثنين، لحضور اجتماع الدول الأعضاء في تحالف "قوة الاستطلاع المشتركة" (جيف) الذي تقوده بريطانيا، حيث ستتم مناقشة جهود مواجهة العملية العسكرية الروسية.
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وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، إن سوناك سيدعو قادة دول هذا التحالف إلى الإبقاء على مستويات عام 2022 من الدعم لأوكرانيا أو زيادتها عام 2023.
مئات آلاف القذائف
كما أضاف أن سوناك سيعلن أيضاً عن تزويد بلاده كييف "مئات الآلاف من قذائف المدفعية العام المقبل بموجب عقد بقيمة 250 مليون جنيه استرليني (304 ملايين دولار) بما يضمن التدفق المستمر للذخائر الأساسية لسلاح المدفعية إلى أوكرانيا طوال عام 2023".
وأشار البيان إلى أن بريطانيا كانت أول من "قدم مساعدات دفاعية لأوكرانيا بما في ذلك إرسال أنظمة إطلاق صواريخ متعددة ومؤخرا 125 مضادا للطائرات".
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